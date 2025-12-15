I giorni del saldo Imu a Bari la Lega | Tassa elevata e servizi mediocri

A Bari, sono iniziati i giorni del saldo Imu, coinvolgendo circa 75mila residenti che stanno completando i pagamenti delle tasse sugli immobili. La Lega critica l'elevata tassazione e i servizi pubblici considerati insufficienti, evidenziando le difficoltà per i cittadini nel concludere questa fase fiscale dell’anno.

E' scattata l'ora del saldo Imu per 75mila baresi, impegnati negli ultimi giorni dell'anno a effettuare i pagamenti delle tasse riguardanti il possesso di immobili. Sul tema è intervenuta la Lega con una nota dei consiglieri comunali Giuseppe Carrieri e Livio Sisto, criticando le politiche.

