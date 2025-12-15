I dolci? Con noi sono per tutti
Dal 1900, la Dolciaria Giampaoli è un punto di riferimento ad Ancona, portando avanti una tradizione di dolci artigianali che uniscono gusto e storia. Con passione e dedizione, l'azienda rende ogni occasione speciale, offrendo prodotti pensati per tutti. Un luogo dove il profumo di casa e feste si mescola con la qualità dei dolci.
C’è un profumo che ad Ancona sa di casa, di feste e di tradizione. È quello della Dolciaria Giampaoli, un’istituzione che dal 1900 accompagna i momenti più dolci della città e non solo. Oggi al timone c’è la quarta generazione: Gabriele Giampaoli, responsabile commerciale, insieme alla cugina Gioia. Gabriele, partiamo dalle origini. È vero che tutto è nato grazie alla ’Dea Bendata’? "Sembra una storia bizzarra, ma è andata proprio così. Era il 1900: il mio bisnonno aveva un forno, ma la svolta arrivò quando vinse una piccola cifra al lotto che bastò per ingrandire quel laboratorio". Gli ultimi anni non sono stati semplici per nessuno, e per voi c’è stato anche un dolore personale profondo. Ilrestodelcarlino.it
I 5 DOLCI ITALIANI PIÙ FAMOSI????
