I dieci tour di maggiore successo nel 2025 | la classifica e l’incognita Oasis

Nel 2025, i concerti più gettonati hanno segnato un anno di grandi emozioni e spettacoli memorabili. Billboard ha stilato la classifica dei dieci tour di maggior successo, evidenziando le tendenze e le performance che hanno dominato il panorama musicale. Tra conferme e sorprese, l’anno si avvia alla conclusione con molte incognite, tra cui il futuro degli Oasis.

© Metropolitanmagazine.it - I dieci tour di maggiore successo nel 2025: la classifica e l'incognita Oasis Il 2025 sta per concludersi e, come di consueto, Billboard ha stilato la classifica dei tour di maggiore successo dell'ultimo anno. I dominatori assoluti sono ancora i Coldplay: Music of the Spheres ha incassato 464,9 milioni di dollari, vendendo 3,5 milioni di biglietti. A sorpresa, nella classifica non compare Oasis Live '25, il reunion tour dei fratelli Gallagher, nonostante i 425 milioni di dollari incassati. La ragione è molto semplice: i dati dei loro spettacoli non sono stati riportati a Boxscore, la fonte della quale Billboard si serve per stilare la classifica. Niente da fare, invece, per Lady Gaga: il suo Mayhem Ball si ferma al dodicesimo posto, con 166,2 milioni di dollari di incassi.

