I dieci tour di maggiore successo nel 2025 | la classifica e l’incognita Oasis

15 dic 2025

Nel 2025, i concerti più gettonati hanno segnato un anno di grandi emozioni e spettacoli memorabili. Billboard ha stilato la classifica dei dieci tour di maggior successo, evidenziando le tendenze e le performance che hanno dominato il panorama musicale. Tra conferme e sorprese, l’anno si avvia alla conclusione con molte incognite, tra cui il futuro degli Oasis.

Il 2025 sta per concludersi e, come di consueto, Billboard ha stilato la classifica dei tour di maggiore successo dell’ultimo anno. I dominatori assoluti sono ancora i Coldplay: Music of the Spheres ha incassato 464,9 milioni di dollari, vendendo 3,5 milioni di biglietti. A sorpresa, nella classifica non compare Oasis Live ’25, il reunion tour dei fratelli Gallagher, nonostante i 425 milioni di dollari incassati. La ragione è molto semplice: i dati dei loro spettacoli non sono stati riportati a Boxscore, la fonte della quale Billboard si serve per stilare la classifica. Niente da fare, invece, per Lady Gaga: il suo Mayhem Ball si ferma al dodicesimo posto, con 166,2 milioni di dollari di incassi. Metropolitanmagazine.it

