La sindrome del «kebabbaro» rappresenta un disagio tipico della sinistra dopo una sconfitta, caratterizzato da confusione, rifiuto di elaborare il lutto e difficoltà nel comprendere l’avversario. Questo stato di smarrimento si manifesta con comportamenti di prostrazione e rabbia, ostacolando il percorso di riflessione e ricostruzione politica.

© Liberoquotidiano.it - I compagni e la sindrome del kebabbaro

La sindrome del « kebabbaro » è un disagio che si manifesta nella sinistra quando subisce la sconfitta, non elabora il lutto, non capisce l’avversario e ogni volta che lo vede, lo sente parlare, lo immagina, perde l’orientamento, barcolla, sbatte i piedi, e cade in uno stato che oscilla tra la prostrazione e la rabbia. Dopo più di tre annidi governo Meloni l’opposizione ancora non sa chi è Giorgia. Meloni è una professionista della politica, ha fondato 13 anni fa un nuovo partito che oggi è il primo in Italia, fa comizi e vita di sezione da quand’era ragazzina, ha frequentato l’università dell’opposizione e si è rivelata primadonna a Palazzo Chigi con la stoffa della grande leader europea del governo più stabile del Vecchio Continente. Liberoquotidiano.it

Ragazzo autistico di Ariano in attesa per nove mesi per una visita di controllo specialistica.

Resta a casa... nessuno ti vuole a questo ballo.” — Questo è quello che i compagni di classe hanno detto a mia figlia. Mi chiamo Marina Hale, e mia figlia Aubrey, che ha la sindrome di Down, ha affrontato più cattiverie di quante ne dovrebbe affrontare una dici - facebook.com facebook

IL MILAN SFIDA IL SASSUOLO: Allegri Non Vuole Regali di Natale! Il tecnico Massimiliano Allegri affronta il Sassuolo con un monito, temendo la "sindrome neopromosse" dopo i punti persi con Cremonese e Pisa a San Siro. Le Parole di Allegri: Approccio: x.com