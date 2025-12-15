© Lanazione.it - I Botoli lottano ma la capolista passa: Tuscania vince 3-1 ad Arezzo

Arezzo, 15 dicembre 2025 – Il risultato della 10 ^ Giornata Serie B del Club Arezzo. Bella prestazione dei Botoli che, nella gara valida per la 10ª giornata di campionato, mettono in seria difficoltà la prima della classe ma escono sconfitti per 1-3 contro la Maury’s Com Cavi Tuscania VT. Al Palazzetto Maccagnolo di Arezzo il Club Arezzo gioca una partita intensa e generosa, senza però riuscire a capitalizzare nel quarto set, gettando al vento la possibilità di allungare il match e muovere la classifica. Dopo un primo parziale combattuto e ceduto sul 23-25, gli aretini reagiscono con carattere imponendosi nel secondo set 25-19, dimostrando solidità e determinazione nonostante alcuni acciacchi fisici che hanno condizionato la settimana di lavoro. Lanazione.it

