I 10 migliori film del 2025 | la classifica di Variety

Il 2025 si sta avviando alla conclusione, offrendo un panorama cinematografico ricco di titoli innovativi e grandi ritorni. In questo articolo, presentiamo la classifica dei 10 migliori film dell’anno secondo Variety, un elenco che riflette la qualità e la varietà di un cinema quasi senza difetti, che ha saputo sorprendere e appassionare il pubblico.

© Metropolitanmagazine.it - I 10 migliori film del 2025: la classifica di Variety Sta giungendo ormai alla fine questo 2025, ricchissimo di nuovi titoli, e di ritorni iconici. Non è facile fare una nostra personale classifica, ma possiamo cimentarci tutti, camminando a tentoni tra i titoli, tutti granitici, di un cinema 2025 quasi senza difetti. La grande critica cinematografica ha stilato i prediletti: ecco i 10 migliori film del 2025. I principali critici cinematografici di Variety, Peter Debruge e Owen Gleiberman, hanno stilato la loro personalissima classifica dei 10 migliori film di questo 2025. Alcuni già ampiamente dibattuti, altri in procinto di uscire ad inizio 2026. Metropolitanmagazine.it Top 10 Must-See Movies of 2025! The Best of 2025: ecco i migliori 10 film dell'anno - Da Emilia Perez a La voce di Hind Rajab, da The Brutalist a Una battaglia dopo l'altra: ecco i migliori titoli dell'anno che sta per finire. mymovies.it

