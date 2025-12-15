© Novaratoday.it - Hotel La Bussola: aperto da oggi con la nuova gestione

Una nuova "vita" a partire da oggi, lunedì 15 dicembre. Da questa mattina l'hotel La Bussola di Novara apre sotto la guida di una nuova proprietà, la LVG, la holding che in città è già proprietaria dell'hotel Cavour e dell'hotel Tornielli.Don Zeno, ormai ex proprietario, ha così venduto al gruppo. Novaratoday.it

