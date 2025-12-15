Hong Kong Jimmy Lai dichiarato colpevole di reati contro la sicurezza nazionale
Jimmy Lai, attivista pro-democrazia di Hong Kong, è stato dichiarato colpevole di reati contro la sicurezza nazionale. L'arresto risale all'agosto 2020, in un contesto di tensioni crescenti dopo l'introduzione di una legge sulla sicurezza nazionale da parte della Cina, in seguito alle vaste proteste antigovernative nella regione.
Il magnate dei media e cittadino britannico, 78 anni, ha fondato il quotidiano pro-democrazia Apple Daily.
