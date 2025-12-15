Honda si impegna a raggiungere l’impatto ambientale zero attraverso innovazioni industriali e responsabilità sociale. Con il nuovo Rapporto Europeo sulla Sostenibilità 2025, l’azienda illustra i progressi e le strategie adottate per migliorare le proprie performance ambientali e promuovere un futuro più sostenibile.

© Ilfattoquotidiano.it - Honda accelera verso l’impatto ambientale zero, tra innovazione industriale e responsabilità sociale

Honda ha presentato il Rapporto Europeo sulla Sostenibilità 2025, che offre una panoramica delle performance ambientali e di sostenibilità dell’azienda. Nel documento si legge che Honda Italia Industriale (HII), ha sviluppato un impianto di trattamento delle acque reflue in grado di gestire 4.000 tonnellate d’acqua all’anno e di riutilizzarne circa il 75%. Inoltre, il riutilizzo degli imballaggi e l’implementazione di attività di riciclo ha consentito un risparmio stimato di 2.044 tonnellate di CO? nello stabilimento produttivo. “La sostenibilità è al centro delle attività di Honda e il nostro impegno verso la neutralità carbonica in tutte le aree del business entro il 2050 procede senza sosta, come dimostrano le iniziative intraprese nell’ultimo anno finanziario”, spiega in una nota ufficiale Victoria Friend, Head of Data and ESG di Honda Motor Europe: “Con l’ampliamento del perimetro di analisi di questo rapporto e il completamento del nostro primo Double Materiality Assessment in linea con gli ESRS, disponiamo ora di una comprensione ancora più chiara dei nostri impatti, rischi e opportunità lungo la catena del valore in Europa, nonché dei nostri progressi verso la realizzazione di una società circolare a impatto ambientale zero”. Ilfattoquotidiano.it

Honda accelera sulla sostenibilità: la bioplastica DURABIO sempre più diffusa nella gamma moto 2026 - Il Triple Action to Zero è per Honda un obiettivo aziendale che incoraggia pensiero alternativo e soluzioni intelligenti per ridurre l’impatto delle attività produttive sul pianeta ... msn.com

D.Car Motors - Salerno. . Speciale Honda Prelude offerto da Canale 21. Il 4 Dicembre 2025 è stata presentata in anteprima regionale la nuova Honda Prelude presso la concessionaria D.Car Motors di Napoli. Highlights offerti da Canale 21 con uno speciale a - facebook.com facebook