Hollywood sotto shock il regista Rob Reiner e la moglie trovati morti in casa

Hollywood è in lutto per la tragica scomparsa del celebre regista Rob Reiner e della moglie Michele, trovati morti nella loro abitazione di Los Angeles. Reiner, noto per capolavori come “Harry ti presento Sally” e “Misery non deve morire”, lascia un vuoto nel mondo del cinema e tra i suoi affetti.

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Hollywood sotto shock. Rob Reiner, 78enne regista di grandi film come "Harry ti presento Sally", "Misery non deve morire" e "Codice d'onore", è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles assieme alla moglie Michele, 68 anni. Le autorità hanno aperto un'indagine per omicidio, infatti come riporta "TMZ", sui loro corpi sarebbero state riscontrate ferite compatibili con l'uso di un coltello. Sul posto la Divisione Rapine e Omicidi del Dipartimento di Polizia di Los Angeles: sotto torchio Nick Reiner, il figlio 32enne, ma altre fonti riferiscono di un altro familiare interrogato.

