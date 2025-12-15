Hollywood sotto shock il regista di Harry ti presento Sally e la moglie uccisi in casa

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hollywood è in lutto: Rob Reiner, celebre regista di

hollywood sotto shock il regista di harry ti presento sally e la moglie uccisi in casa

© Iltempo.it - Hollywood sotto shock, il regista di Harry ti presento Sally e la moglie uccisi in casa

Hollywood sotto shock. Rob Reiner, 78 anni, uno dei registi e produttori più influenti del cinema americano degli ultimi decenni (tra i suoi film "Harry, ti presento Sally" e "Misery non deve morire") è stato trovato morto domenica 14 dicembre nella sua villa di Brentwood, elegante quartiere residenziale di Los Angeles, insieme alla moglie Michele Singer, 70 anni. Secondo quanto riferito dai media statunitensi, i corpi presentavano ferite compatibili con l'uso di un coltello. Le autorità indagano per duplice omicidio. A lanciare l'allarme sarebbe stata una persona non identificata nel primo pomeriggio, intorno alle ore 15. Iltempo.it

Sotto shock (film 1989) TRAILER ITALIANO

Video Sotto shock (film 1989) TRAILER ITALIANO

hollywood sotto shock registaIl regista Rob Reiner e la moglie uccisi nella loro villa a Los Angeles - Rob Reiner, 78 anni, uno dei registi e produttori più influenti del cinema americano degli ultimi decenni (tra i suoi film “Harry, ti presento Sally” e “Misery non ... msn.com

Rob Reiner, chi è il regista ucciso dal figlio insieme alla moglie: il padre celebre, l'attivismo e la carriera stellare (in cinema e in tv) - Rob Reiner, 78 anni, uno dei registi e produttori più influenti del cinema americano degli ultimi decenni (tra i suoi film «Harry, ti presento Sally» ... msn.com