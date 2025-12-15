Hollywood sotto shock il regista di Harry ti presento Sally e la moglie uccisi in casa

Hollywood è in lutto: Rob Reiner, celebre regista di

Hollywood è in lutto: Rob Reiner, celebre regista di Hollywood sotto shock. Rob Reiner, 78 anni, uno dei registi e produttori più influenti del cinema americano degli ultimi decenni (tra i suoi film "Harry, ti presento Sally" e "Misery non deve morire") è stato trovato morto domenica 14 dicembre nella sua villa di Brentwood, elegante quartiere residenziale di Los Angeles, insieme alla moglie Michele Singer, 70 anni. Secondo quanto riferito dai media statunitensi, i corpi presentavano ferite compatibili con l'uso di un coltello. Le autorità indagano per duplice omicidio. A lanciare l'allarme sarebbe stata una persona non identificata nel primo pomeriggio, intorno alle ore 15.

