Hollywood sotto shock | arrestato il figlio di Rob Reiner per l’omicidio dei genitori

Hollywood è sotto shock dopo la tragica scoperta dei corpi di Rob Reiner e sua moglie Michele Singer, trovati morti nella loro abitazione di Brentwood. L’arresto di Nick Reiner, loro figlio, per l’omicidio dei genitori ha sconvolto il mondo dello spettacolo e l’intera comunità.

Nick Reiner, figlio di Rob Reiner e di Michele Singer, è stato arrestato in seguito al duplice omicidio del regista e di sua moglie, trovati morti nella loro abitazione ieri pomeriggio a Brentwood, Los Angeles. Nick ha 32 anni ed è uno dei tre figli della coppia. A partire dall’adolescenza ha vissuto gravi problemi di tossicodipendenza che lo hanno portato a vivere allo sbando. Secondo i registri della contea di Los Angeles, Nick Reiner è stato preso in custodia alle 21:15 di domenica sera e formalmente accusato alle 5:04 di lunedì mattina. Stando a quanto riporta la CBS, l’uomo è attualmente detenuto con una cauzione fissata a 4 milioni di dollari, una cifra che sottolinea la gravità delle accuse. Cinemaserietv.it

