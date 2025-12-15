Hockey pista | doppio pareggio nei posticipi dell’11esima di Serie A1

L’undicesima giornata della Serie A1 di hockey pista si è conclusa con due pareggi nei posticipi di domenica, chiudendo un turno ricco di reti e emozioni. Le partite hanno confermato l’equilibrio e l’incertezza della stagione 2025-2026, offrendo agli appassionati un weekend di grande spettacolo e gol.

L'undicesima giornata della stagione regolare della Serie A1 di hockey pista, stagione 2025-2026, è andata ufficialmente in archivio con i posticipi domenicali che hanno completato il programma di un turno – come al solito – denso di gol. Due pareggi: 1-1 nel big match fra Bassano e Trissino e 4-4 fra Castiglione e Giovinazzo. Nel derby veneto, botta e risposta sull'asse Morais-Riba. Pirotecnica gara invece fra i toscani e i pugliesi, che alla fine si sono equivalsi: grandi protagonisti Escobar, per i padroni di casa, e Cardoso, per gli ospiti.