Dopo la seconda tappa dell’European Cup of Nations a Budapest, l’Italia dell’hockey ghiaccio valuta i progressi e le criticità emerse durante le sfide contro Ungheria, Polonia e Francia. Buona la proposta di gioco, ma è necessario concentrarsi maggiormente sui dettagli per migliorare le prestazioni complessive della squadra.

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: Italia, buona la proposta di gioco ma serve maggior lavoro sui dettagli

Dopo la seconda tappa dell’European Cup of Nations, questa volta disputata a Budapest, contro i padroni di casa dell’Ungheria, la Polonia e la Francia, l’Italia dell’hockey ghiaccio si guarda allo specchio provando a trarre un bilancio di quello che si è visto in territorio magiaro. Sono arrivare: 1 vittoria e 2 sconfitte, ma i risultati devono fare da sfondo a quello che lo staff tecnico sta valutando, ossia l’identità che il Blue Team sta cercando di definire al meglio pensando alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Come sottolineato dall’assisten coach Stefan Mair, al sito federale: “A livello di gioco le cose sono andate veramente bene, pur non riuscendo a concretizzare le tante occasioni avute in entrambe le sfide. Oasport.it

