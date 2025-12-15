Il Bolzano Hockey annuncia l'ingaggio di Doug Shedden come nuovo allenatore per la stagione 2025-2026 dell’ICE Hockey League. La scelta mira a rafforzare la squadra e a rilanciare le ambizioni del club nel campionato, segnando un nuovo capitolo nella gestione tecnica della formazione altoatesina.

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: Bolzano, arriva un nuovo allenatore. Ecco Doug Shedden

Il Bolzano Hockey cambia gestione tecnica per il prosieguo della stagione 2025-2026 in ICE Hockey League. Dopo l’esonero di Kurt Kleinendorst è arrivata la nomina di un nuovo tecnico per i Foxes. Si tratta del 64enne canadese Doug Shedden, che guiderà la squadra già dalla ripresa delle operazioni in un campionato che al momento sta riprendendo dopo la pausa riservata alle nazionali. Personalità hockeystica di grande spicco, Shedden è stato giocatore di altissimo lignaggio in NHL fra il 1981 e il 1991, per poi approdare in Europa: proprio al Bolzano e poi al Davos, in Svizzera. Dal 1992 ha iniziato la sua carriera da head coach. Oasport.it

