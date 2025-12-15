Silvano Ruaro, missionario testimone di stupri e crimini di guerra in Congo, oggi si trova a dover affrontare minacce e tentativi di screditamento. Il suo coraggioso racconto rivela le sfide di chi denuncia atrocità, spesso minacciato di conseguenze pesanti. In questo articolo, ripercorriamo la sua esperienza e le implicazioni di testimoniare in un contesto di violenza e oppressione.

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho testimoniato su stupri e crimini di guerra in Congo. Adesso ricevo minacce e vengo screditato”: il racconto del missionario Silvano Ruaro

“‘Te la senti di parlare davanti a me? Non hai vergogna?’. ‘No, tu sei come il mio papà!’, mi ha risposto lei, 13 anni. Allora ho accettato di fare da interprete e tradurre il racconto che questa mia alunna faceva a una operatrice umanitaria di Medici Senza Frontiere a cui descriveva la violenza subita da 5 soldati. Io traducevo e piangevo. Ecco, è per lei che ho accettato di testimoniare. Per lei e per tutte le ragazze e le donne che in quei terribili giorni del 2002 sono state violate, senza mai aver avuto giustizia”. All’inizio aveva rifiutato la convocazione: “Pensavo che andasse al di là del mio ruolo di prete. Ilfattoquotidiano.it

