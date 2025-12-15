Ho incontrato Stefano De Martino mentre faceva shopping con la fidanzata Lui la chiama Gì sui social la nasconde

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
ho incontrato stefano de martino mentre faceva shopping con la fidanzata lui la chiama g236 sui social la nasconde

© Today.it - "Ho incontrato Stefano De Martino mentre faceva shopping con la fidanzata. Lui la chiama Gì, sui social la nasconde"

Come scrive Gabriele Parpiglia, giornalista esperto di gossip, in questo lavoro ci vuole anche fortuna. Ed è quello che è capitato a lui, tra le firme più autorevoli di spettacolo, che proprio ieri si è trovato di fronte a una scena che molti avrebbero voluto raccontare. Stefano De Martino. Today.it

Un mio amico ha incontra to LYON ANNA STEFANO E MARIO

Video Un mio amico ha incontra to LYON ANNA STEFANO E MARIO

ho incontrato stefano deArisa e le app di incontri, la dichiarazione di Andrea Delogu a Nikita, il gossip su Rocio Morale e Stefano De Martino - La settimana dei gossip più pungenti vede protagonisti Rosalba Pippa, la conduttrice protagonista a Ballando, Achille Lauro e l'ex moglie di Raoul Bova ... msn.com

Stefano De Martino sull'incidente del 2012: 'Ho capito la differenza tra notorietà e fama' - In una delle ultime tappe, il conduttore di Affari Tuoi ha raccontato un aneddoto legato all'incidente avuto in moto ... it.blastingnews.com