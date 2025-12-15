Ho compilato il form per fare il tedoforo di Milano-Cortina ma hanno preferito i vip | la denuncia del preparatore di Tomba e il caso Ghedina

Un preparatore di Tomba denuncia di essere stato escluso dal passaggio del testimone olimpico a Milano-Cortina, accusando una preferenza per i VIP. La sua testimonianza, riportata da Ilfattoquotidiano, solleva dubbi sulla trasparenza e le modalità della selezione dei tedofori, suscitando polemiche sull'assegnazione di questa importante responsabilità olimpica.

“Ho compilato il form per fare il teodoforo, ma mi hanno escluso. Hanno preferito i vip “. A denunciare quanto già raccontato da Ilfattoquotidiano.it nei giorni scorsi è Giorgio D’Urbano, preparatore atletico del Cesena che oggi lotta per la promozione in Serie A, ma in passato anche preparatore di Alberto Tomba. D’Urbano è stato al fianco del campionissimo dello sci azzurro durante molti dei suoi successi. Ma ha anche collaborato con altri grandi sportivi: da Isolde Kostner alla Nazionale di volley maschile. Uno sportivo vero, un artefice delle vittorie dello sport italiano, che però non può avere l’onore di portare la fiamma olimpica durante il suo viaggio per l’Italia in attesa delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Ilfattoquotidiano.it

Kristian Ghedina: «Nessuno mi ha chiamato per le Olimpiadi, ho dovuto compilare il form per fare il tedoforo» - Cortina ha dimenticato Kristian Ghedina, farà il tedoforo perché ha compilato di sua sponte il form di richiesta ... ilnapolista.it