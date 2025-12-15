Hermoso diffidato e a rischio squalifica per la Juve | l’arbitro lo grazia in Roma Como Cosa è successo

Durante la partita tra Roma e Como, Hermoso è stato diffidato, rischiando una squalifica che avrebbe potuto influenzare il suo prosieguo in campionato. Tuttavia, l’arbitro ha deciso di non estrarre il cartellino giallo, evitando così sanzioni per il giocatore e mantenendo la sua presenza in campo per le prossime partite.

e perché non è stato ammonito. La  Roma  è attualmente impegnata nella sfida contro il  Como, match che chiude la quindicesima giornata di campionato. Al momento, il punteggio è ancora fermo sullo  0-0. Superato questo impegno, i giallorossi si proiettano già verso il prossimo turno, che li vedrà affrontare la  Juventus  a Torino. In vista del cruciale match contro i bianconeri, l’allenatore  Gasperini  deve gestire attentamente la situazione disciplinare dei suoi giocatori. In particolare, il difensore  Mario Hermoso  è un sorvegliato speciale, essendo diffidato in seguito all’ammonizione rimediata contro il Cagliari. Juventusnews24.com

