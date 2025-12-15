Hermoso diffidato e a rischio squalifica per la Juve | l’arbitro lo grazia in Roma Como Cosa è successo

Durante la partita tra Roma e Como, Hermoso è stato diffidato, rischiando una squalifica che avrebbe potuto influenzare il suo prosieguo in campionato. Tuttavia, l’arbitro ha deciso di non estrarre il cartellino giallo, evitando così sanzioni per il giocatore e mantenendo la sua presenza in campo per le prossime partite.

© Juventusnews24.com - Hermoso diffidato e a rischio squalifica per la Juve: l’arbitro lo grazia in Roma Como. Cosa è successo e perché non è stato ammonito. La Roma è attualmente impegnata nella sfida contro il Como, match che chiude la quindicesima giornata di campionato. Al momento, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Superato questo impegno, i giallorossi si proiettano già verso il prossimo turno, che li vedrà affrontare la Juventus a Torino. In vista del cruciale match contro i bianconeri, l’allenatore Gasperini deve gestire attentamente la situazione disciplinare dei suoi giocatori. In particolare, il difensore Mario Hermoso è un sorvegliato speciale, essendo diffidato in seguito all’ammonizione rimediata contro il Cagliari. Juventusnews24.com Roma-Como, formazioni ufficiali: Gasp ne cambia 4. Hermoso a rischio squalifica per la Juve, ma parte titolare - Como, gara che chiude il programma della 15ª giornata di Serie A. tuttojuve.com

Qui Roma - Hermoso a rischio squalifica in vista della Juve - La Roma, prossima avversaria della Juventus in campionato, affronterà stasera il Como all'Olimpico in un match non facile sulla carta: mister Gasperini, tra i tanti problemi, ... tuttojuve.com

Hermoso diffidato e la prossima è Juventus-Roma in cui avrai pure Ndicka indisponibile a causa della Coppa d’Africa. Feliciani oggi alle 20:46 : x.com

In caso di giallo lo spagnolo salterebbe il match con la Juventus perché diffidato!!! - facebook.com facebook