Helmut Marko spara siluri contro Horner | Giocava sporco Verstappen mi difese e mantenni il posto

Helmut Marko critica duramente Christian Horner, accusandolo di aver giocato sporco e diffuso notizie false. Ex dirigente fondamentale della Red Bull, Marko ha recentemente concluso il suo rapporto con il team e ora rivela dettagli di tensioni passate, evidenziando il suo ruolo nel mantenere la posizione di Verstappen e le dinamiche interne alla scuderia.

Marko è stato un uomo cardine della Red Bull, che ha fondato assieme a Mateschitz. L'austriaco ha chiuso il suo rapporto con il team e ora sparge veleno nei confronti di Christian Horner, ricordando una serie di accadimenti: "Inventava notizie, ha giocato sporco". Fanpage.it

