© Lettera43.it - Harry, ti presento Sally: dove vedere in streaming il film di Rob Reiner

Ampiamente riconosciuto come un capolavoro della commedia romantica, Harry, ti presento Sally è anche un pilastro della carriera di Rob Reiner, regista e produttore assassinato nella sua abitazione di Los Angeles assieme alla moglie Michele Singer. Basato su un copione di Nora Ephron, racconta l’evoluzione della relazione tra i due protagonisti, nei cui panni recitano Meg Ryan e Billy Crystal, che da amicizia si tramuta in amore. Candidato all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale e a cinque Golden Globes, è disponibile in streaming su varie piattaforme. Trama, cast e dove recuperarlo. Harry, ti presento Sally: trama e cast del film di Rob Reiner. Lettera43.it

HARRY TI PRESENTO SALLY | Trailer italiano

È morto Rob Reiner, regista cult amatissimo non solo a Hollywood: da Harry ti Presento Sally a Misery, i suoi film cult - Il celebre regista Rob Reiner è stato trovato morto con la moglie nella sua casa di Los Angeles. ilfattoquotidiano.it