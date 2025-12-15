Harry ti presento Sally | dove vedere in streaming il film di Rob Reiner

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
harry ti presento sally dove vedere in streaming il film di rob reiner

© Lettera43.it - Harry, ti presento Sally: dove vedere in streaming il film di Rob Reiner

Ampiamente riconosciuto come un capolavoro della commedia romantica, Harry, ti presento Sally è anche un pilastro della carriera di Rob Reiner, regista e produttore assassinato nella sua abitazione di Los Angeles assieme alla moglie Michele Singer. Basato su un copione di Nora Ephron, racconta l’evoluzione della relazione tra i due protagonisti, nei cui panni recitano Meg Ryan e Billy Crystal, che da amicizia si tramuta in amore. Candidato all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale e a cinque Golden Globes, è disponibile in streaming su varie piattaforme. Trama, cast e dove recuperarlo. Harry, ti presento Sally: trama e cast del film di Rob Reiner. Lettera43.it

HARRY TI PRESENTO SALLY | Trailer italiano

Video HARRY TI PRESENTO SALLY | Trailer italiano

harry presento sally vedereÈ morto Rob Reiner, regista cult amatissimo non solo a Hollywood: da Harry ti Presento Sally a Misery, i suoi film cult - Il celebre regista Rob Reiner è stato trovato morto con la moglie nella sua casa di Los Angeles. ilfattoquotidiano.it

harry presento sally vedereL'amore può aspettarci: Harry ti presento Sally, il più iconico regalo di Rob Reiner - Rob Reiner ci ha lasciati tragicamente, ma ci ha regalato qualcosa che non morirà mai: la capacità di credere che l’amore possa aspettare, sbagliare strada, prendersi tutto il tempo del mondo, e alla ... huffingtonpost.it