Hanukkah in Cadorna pensando ai morti di Sydney

Durante le celebrazioni di Hanukkah a Cadorna, un tragico attentato a Sydney ha sconvolto le comunità di tutto il mondo, colpendo profondamente la comunità ebraica. Questo evento drammatico ricorda quanto sia fragile la pace e quanto sia importante mantenere vivo il senso di solidarietà e memoria di fronte alla violenza.

"Un attentato terribile, che ci ha lasciato senza parole. Che ha colpito la comunità ebraica mentre festeggiava quello che stiamo facendo facendo noi qui adesso. C'è profondo dolore ma anche rabbia. Perché sono due anni che diciamo che siamo di fronte a un'ondata di antisemitismo che invece viene minimizzata o addirittura negata". Così il rabbino capo di Milano Rav Arbib ha ricordato le vittime del massacro di Sydney in occasione della festa Hanukkah celebrata dalla comunità ebraica in piazza Cadorna. "Essere ebrei pubblicamente oggi - ha detto ancora Arbib - è difficile. È difficile dimostrare la propria ebraicità in pubblico, è difficile parlare da ebrei nelle università.

IN AUSTRALIA | Jeremy Leibler, presidente della Federazione Sionista d’Australia: "C'erano 2.000 membri della comunità ebraica che celebravano Hanukkah e accendevano insieme la prima candela a Bondi Beach" - facebook.com facebook