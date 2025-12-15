HAMSA – Church Edition | Sacred Electronic Experience

HAMSA – Church Edition trasforma una chiesa sconsacrata nel cuore di Napoli in un'esperienza unica di musica elettronica, arte immersiva e illusioni ottiche. Un evento che unisce spiritualità, creatività e tecnologia, offrendo al pubblico un viaggio sensoriale in un ambiente suggestivo e innovativo.

HAMSA – Church Edition
Evento di Musica Elettronica e Arte Immersiva in Chiesa Sconsacrata a Napoli
21 Dicembre 2025
Dalle 18:00 alle 00:00
Chiesa delle Crocelle