hamas ha confermato la morte di raed saad secondo in comando delle brigate al qassam

Hamas ha ufficialmente annunciato la morte di Raed Saad, il suo secondo in comando nelle Brigate al Qassam. La conferma è arrivata dal capo negoziatore Khalil al Hayya, attualmente in esilio in Egitto, segnando un importante sviluppo nel contesto delle tensioni e degli eventi in corso nella regione.

Il capo negoziatore di Hamas Khalil al Hayya, attualmente in esilio in Egitto, ha confermato l’uccisione di Raed Saad, il secondo in comando delle brigate al Qassam, il corpo armato dell’organizzazione. A dare la notizia della sua morte, sabato, era stato l’esercito israeliano. Secondo le prime indiscrezioni, l’uomo sarebbe stato colpito nel corso di un attacco con un drone, mentre si trovava a bordo di un’auto nella città di Gaza. Nel raid hanno perso la vita altre quattro persone e ieri si sono tenuti i funerali del militare e degli altri membri dell’organizzazione uccisi. Hamas ha fatto sapere di aver già trovato chi lo sostituirà, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Metropolitanmagazine.it

