Hai l' assegno di mantenimento? Occhio alle foto sui social | così cambia tutto

L'uso dei social network sta assumendo un ruolo sempre più importante nelle cause di separazione e nelle verifiche di mantenimento, permettendo ai tribunali di scoprire discrepanze tra le dichiarazioni e la realtà finanziaria dei genitori. Le immagini condivise online diventano strumenti utili per individuare eventuali scorrettezze e chiarire le disponibilità economiche nelle controversie legali.

© Ilgiornale.it - Hai l'assegno di mantenimento? Occhio alle foto sui social: così cambia tutto I social network stanno diventando sempre più un mezzo che consente ai tribunali di smascherare i truffatori, fornendo ai giudici indizi spesso sufficienti a rivelare tenori di vita più alti rispetto a quelli dichiarati: con l'acquisizione di questi elementi è possibile non solo individuare un evasore fiscale, ma anche comprendere le concrete disponibilità economiche dei genitori nelle cause di separazione. Ciò significa che, qualora emergano delle incongruità, anche il totale dell'assegno di mantenimento può essere ritoccato verso l'alto. È un esempio concreto di questa tendenza quanto espresso nella sentenza 33721 dalla Corte d'Appello di Torino: i giudici hanno deliberato sul caso di un genitore che dichiarava redditi inferiori ai 24mila euro l'anno ma ostentava sui social un tenore di vita ben distante, tra viaggi all'estero, alberghi di lusso in località come Capri, Saint-Tropez o Montecarlo, ristoranti prestigiosi e acquisti di accessori e vestiti griffati nelle più rinomate boutique. Ilgiornale.it Come si calcola l'assegno di mantenimento per i figli? Spese condominiali e casa coniugale: compensazione con l’assegno - Spese condominiali della casa coniugale assegnata all’altro coniuge: si possono portare in compensazione dall’assegno di mantenimento/divorzile? diritto.it

La recente decisione sulla assegno di mantenimento genitore affidatario rivoluziona le convinzioni sui diritti del genitore convivente. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook

Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 1331/2025 del 30 novembre, è intervenuto su una richiesta di revisione dell’assegno di mantenimento per un figlio minorenne. x.com