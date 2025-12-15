Ha mal di testa e muore mentre fa i controlli | ennesimo dramma al pronto soccorso

Un'altra tragedia si è consumata in un pronto soccorso, dove una giovane donna ha perso la vita mentre era sotto le cure mediche. Dopo un episodio simile avvenuto pochi giorni fa, questa ennesima perdita evidenzia le criticità e le difficoltà del sistema sanitario. Un dramma che solleva ancora una volta interrogativi sulla gestione delle emergenze e sulla sicurezza dei pazienti.

Una tragedia qualche giorno dopo quello che era successo a una donna di 39 anni, adesso è capitato a una ragazza Non si può morire in questo modo. Improvvisamente e senza che nessuno dia una spiegazione di quello che è successo, perché è successo e come è successo anche perché una ragazza di 19 anni e la sua famiglia erano all’interno di un ospedale. Ma lei se ne è andata davanti ai medici senza che nessuno potesse fare nulla. (Ansa Foto) Cityrumors.it Si è recata al pronto soccorso dell’ospedale di Manduria (in provincia di Taranto) con un forte mal di testa, ma è morta in poche ore. Cityrumors.it

HA MAL DI TESTA DA UNA SETTIMANA: IRENE MUORE A 21 ANNI. APERTA UN'INCHIESTA

