Ha gestito gli affari del clan insieme al compagno | domiciliari nell' Agrigentino per Angela Porcello

Angela Porcello, coinvolta negli affari del clan, torna nell'Agrigentino con una misura agli arresti domiciliari. La corte d’appello di Palermo ha accolto la richiesta del suo legale, Giuseppe Scozzari, e approvato il trasferimento di domicilio, con il consenso della procura generale.

Angela Porcello torna nell'Agrigentino. La corte d'appello di Palermo, presieduta da Gabriella Di Marco, ha autorizzato il trasferimento di domicilio accogliendo la richiesta del suo legale, Giuseppe Scozzari, con il parere favorevole della procura generale.

