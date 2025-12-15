Ha diretto Harry ti presento Sally | Rob Reiner ucciso con la moglie nella sua casa di LA dal figlio Nick | cosa sappiamo

Rob Reiner, celebre regista e attore americano, è stato trovato morto insieme alla moglie Michele Singer nella sua abitazione di Los Angeles. L'evento ha scosso il mondo dello spettacolo e ha sollevato molte domande sulle circostanze di questa tragica perdita. Di seguito i dettagli disponibili sulla vicenda.

© Cultweb.it - Ha diretto Harry, ti presento Sally: Rob Reiner ucciso con la moglie nella sua casa di LA dal figlio Nick: cosa sappiamo Rob Reiner, leggendario regista e attore americano, è stato trovato morto domenica 14 dicembre nella sua residenza di Brentwood, Los Angeles, insieme alla moglie Michele Singer. Aveva 78 anni. I corpi senza vita della coppia sono stati scoperti nel pomeriggio, intorno alle 15:30, quando i vigili del fuoco di Los Angeles sono intervenuti in seguito a una chiamata per assistenza medica. Secondo quanto riportato dal dipartimento di polizia di Los Angeles, le morti sono attualmente investigate come omicidio. Le vittime sarebbero state uccise con arma da taglio. Fonti vicine alla famiglia hanno rivelato a People che il figlio della coppia, Nick Reiner, 32 anni, è stato identificato come il responsabile delle morti. Cultweb.it HARRY TI PRESENTO SALLY | Trailer italiano Trovate due persone morte nella villa del regista Rob Reiner - Due persone sono state trovate morte a Los Angeles nella villa di Rob Reiner, attore e regista di "Harry ti presento Sally". lagazzettadelmezzogiorno.it

Harry, ti presento Sally, Rob Reiner diresse la scena del finto orgasmo davanti alla madre: "Che imbarazzo" - Il regista ha raccontato le riprese della famosa scena al Katz's Delicatessen e passata alla storia anche per la presenza della mamma sul set. movieplayer.it

Nastassja Kinski e Harry Dean Stanton Paris, Texas - 1984 diretto da Wim Wenders - facebook.com facebook