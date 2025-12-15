guida responsabilmente controlli della polizia locale e patente ritirata a cinque automobilisti

Nell’ambito delle iniziative di sicurezza stradale, il Comando della Polizia Locale ha avviato controlli mirati per prevenire e contrastare la guida sotto l’effetto di alcol. Durante queste operazioni, sono stati fermati e sanzionati cinque automobilisti, con il conseguente ritiro della patente. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia di sensibilizzazione e tutela degli utenti della strada.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comando della Polizia Locale ha condotto un’attività finalizzata alla prevenzione e al contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica. I controlli, programmati nell’ambito del progetto “Guida Responsabilmente”, si sono concentrati in particolare nelle aree di maggiore aggregazione del centro storico, come piazza Bellini, via Santa Maria di Costantinopoli e piazza Museo, e hanno visto impegnati gli agenti motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale e il personale dell’unità operativa San Lorenzo. Sono stati sottoposti ad accertamenti preliminari alcolemici 26 conducenti, cinque dei quali sono risultati positivi all’esame etilometrico. Anteprima24.it

