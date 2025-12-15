Guerra Ucraina-Russia Usa | Nell’accordo garanzie di sicurezza molto forti per Kiev crediamo che Mosca accetterà news in diretta

Le tensioni tra Ucraina e Russia continuano a evolversi, con gli Stati Uniti che assicurano garanzie di sicurezza robuste per Kiev, ritenendo che Mosca le accetterà. Dopo i colloqui di Berlino tra Zelensky e gli inviati americani, il presidente ucraino incontra oggi i leader europei, tra cui Giorgia Meloni, in un clima di crescente diplomazia.

Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina del 15 dicembre in diretta. Dopo l'incontro di ieri a Berlino tra Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner, oggi nuovo vertice del presidente ucraino con i leader europei, tra cui Giorgia Meloni.

