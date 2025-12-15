Guerra Ucraina-Russia oggi a Berlino i leader europei e i vertici dell'Ue e della Nato Witkoff a Zelensky | Fatto progressi | news in diretta

Oggi a Berlino si tengono incontri tra leader europei, vertici dell'UE e della NATO, con focus sulla guerra tra Ucraina e Russia. Dopo il precedente incontro tra Zelensky e gli inviati americani, si attendono ulteriori discussioni per valutare i progressi e le strategie di sostegno all'Ucraina. Aggiornamenti in tempo reale sulle ultime novità del conflitto.

Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina del 15 dicembre in diretta. Dopo l'incontro di ieri a Berlino tra Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner, oggi è previsto nuovo vertice del presidente ucraino con i leader europei, tra cui Giorgia Meloni. Fanpage.it Ucraina, Caracciolo: La Russia vuole Odessa Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Referendum per decidere sulla questione territoriale”. Casa Bianca: “Trump molto frustrato” - Gli aggiornamenti sulla guerra tra Russia e Ucraina del 11 dicembre 2025 e le ultime notizie in diretta. fanpage.it

Ucraina, Zelensky: "Disposti ad abbandonare richiesta adesione alla Nato". LIVE - Il premier ucraino si è detto pronto a rinunciare alla richiesta di adesione alla Nato in cambio di garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti e dell'Europa, in una mossa volta a favorire l'avan ... tg24.sky.it

#Ucraina l’arte in mezzo alla guerra: spazio di luce per i bambini La musicologa di Dnipro Olha Skuratovska parla del valore della creatività tra i più piccoli come baluardo al dramma della #guerra: è commovente vedere i genitori portare i figli a lezione do - facebook.com facebook

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Cremlino: dubbi che Ue e ucraini aiutino il piano pace x.com