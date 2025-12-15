Guerra Ucraina-Russia continua vertice degli inviati Usa e Zelensky Witkoff | Fatto progressi oggi nuovo incontro | news in diretta

Continuano i negoziati tra Ucraina e Russia, con incontri tra Zelensky, gli inviati americani e i leader europei. Dopo il vertice di ieri a Berlino, oggi si tiene un nuovo incontro per discutere gli sviluppi del conflitto, con la partecipazione di figure come Giorgia Meloni. Aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del 15 dicembre.

Ucraina, Travaglio: La pace a Kiev non passa da Roma. Zelensky dovrebbe cambiare amici. Meloni

Ucraina, Zelensky: "Disposti ad abbandonare richiesta adesione alla Nato". LIVE - Il premier ucraino si è detto pronto a rinunciare alla richiesta di adesione alla Nato in cambio di garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti e dell'Europa, in una mossa volta a favorire l'avan