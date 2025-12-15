Guerra Ucraina-Russia continua vertice degli inviati Usa e Zelensky Witkoff | Fatto progressi oggi nuovo incontro | news in diretta

Continuano i negoziati tra Ucraina e Russia, con incontri tra Zelensky, gli inviati americani e i leader europei. Dopo il vertice di ieri a Berlino, oggi si tiene un nuovo incontro per discutere gli sviluppi del conflitto, con la partecipazione di figure come Giorgia Meloni. Aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del 15 dicembre.

Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina del 15 dicembre in diretta. Dopo l'incontro di ieri a Berlino tra Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner, oggi è previsto nuovo vertice del presidente ucraino con i leader europei, tra cui Giorgia Meloni. Fanpage.it

