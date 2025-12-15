Guerra Ucraina-Russia continua vertice degli inviati Usa e Zelensky Witkoff | Fatto progressi oggi nuovo incontro | news in diretta
Continuano i negoziati tra Ucraina e Russia, con incontri tra Zelensky, gli inviati americani e i leader europei. Dopo il vertice di ieri a Berlino, oggi si tiene un nuovo incontro per discutere gli sviluppi del conflitto, con la partecipazione di figure come Giorgia Meloni. Aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del 15 dicembre.
Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina del 15 dicembre in diretta. Dopo l'incontro di ieri a Berlino tra Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner, oggi è previsto nuovo vertice del presidente ucraino con i leader europei, tra cui Giorgia Meloni. Fanpage.it
Ucraina, Travaglio: La pace a Kiev non passa da Roma. Zelensky dovrebbe cambiare amici. Meloni ...
Ucraina, Zelensky: "Disposti ad abbandonare richiesta adesione alla Nato". LIVE - Il premier ucraino si è detto pronto a rinunciare alla richiesta di adesione alla Nato in cambio di garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti e dell'Europa, in una mossa volta a favorire l'avan ... tg24.sky.it
Guerra Ucraina, Trump: “Russia vuole fermare la guerra”, Putin: “Pronti a contromisure in caso di confisca asset” - Nelle prossime ore in Florida vertice decisivo tra funzionari USA e ucraini per discutere del piano per porre ... fanpage.it
Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky: disposti ad abbandonare richiesta adesione Nato - la Repubblica x.com
#Ucraina ???? l’arte in mezzo alla guerra: spazio di luce per i bambini La musicologa di Dnipro Olha Skuratovska parla del valore della creatività tra i più piccoli come baluardo al dramma della #guerra: è commovente vedere i genitori portare i figli a lezione do - facebook.com facebook