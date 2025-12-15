Gubbio week end amaro Ma Di Carlo è fiducioso

Il weekend appena trascorso ha portato delusione e preoccupazione al Gubbio, con un pareggio senza reti contro la Torres che non ha alleviato le tensioni. La squadra rossoblù si trova ancora in una fase difficile, alla ricerca di fiducia e risultati positivi per invertire il trend negativo.

© Lanazione.it - Gubbio, week end amaro. Ma Di Carlo è fiducioso È un altro weekend amaro per il Gubbio quello appena trascorso. Lo 0-0 interno contro la Torres non ha scacciato i fantasmi del brutto periodo per la squadra rossoblù e, anzi, li ha forse amplificati. Mister Di Carlo, intervenuto in conferenza stampa dopo la partita, vuole vedere gli aspetti positivi: "Salvo l’atteggiamento della squadra, perché dopo la Pianese avevo chiesto una risposta sotto il punto di vista dell’atteggiamento e dell’aggressività, e questo penso che siamo riusciti a metterlo in campo. Venivamo da una settimana veramente difficile stamattina abbiamo recuperato La Mantia, Carraro e Saber che hanno però stretto i denti. Lanazione.it Sansepolcro-Angelana 1-2 (Allievi Regionali Umbria A1) Gubbio, week end amaro. Ma Di Carlo è fiducioso - "Il pareggio non soddisfa, in questa situazione d’emergenza però ce lo prendiamo. msn.com

