guasto sulla ferrovia venezia udine cancellazioni e ritardi

Dalla mattina del 15 dicembre, sulla linea ferroviaria Venezia-Udine si sono verificati gravi disagi a causa di un guasto. La circolazione è rallentata, con ritardi fino a 70 minuti e numerosi treni cancellati, causando disagi ai pendolari e rallentamenti nei collegamenti tra le due città.

Dalle 6.40 del 15 dicembre la circolazione ferroviaria va al rallentatore sulla linea Venezia-Udine, con ritardi fino a 70 minuti e treni cancellati. Il problema nasce, secondo Trenitalia, da un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Venezia Mestre.

