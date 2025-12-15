guastalla disturba in un bar e aggredisce i carabinieri

Nella serata di sabato a Guastalla, un uomo è stato segnalato per aver disturbato i clienti di un bar. L'intervento delle forze dell'ordine si è concluso con un'aggressione ai carabinieri intervenuti, suscitando sconcerto tra i presenti e portando all'arresto del responsabile.

Guastalla (Reggio Emilia), 15 dicembre 2025 - Era stato segnalato a molestare e infastidire i clienti di un bar, sabato sera in centro a Guastalla. E quando sul posto sono arrivati i carabinieri del Radiomobile, l’’uomo, un 38enne residente a Mantova, non solo si è rifiutato di fornire i documenti d’identità, ma una volta portato in caserma ha pure iniziato a spintonare e minacciare i militari, tanto da essere arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. E’ accaduto sabato verso le 20 in un bar, dove il mantovano arrecava disturbo, pare anche per un abuso di alcolici. Da subito l’uomo ha manifestato un atteggiamento minaccioso verso i carabinieri, rifiutando pure di mostrare i documenti personali. Ilrestodelcarlino.it

