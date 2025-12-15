Guardia di finanza e Confartigianato Imprese il protocollo d' intesa a tutela di economia legale e distretti artigiani

È stato firmato presso la sede della Guardia di Finanza di Ancona un protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza e Confartigianato Imprese Marche, volto a rafforzare la tutela dell’economia legale, dei distretti produttivi e delle imprese artigiane della regione. Un passo importante per promuovere legalità e sostenere il settore artigianale locale.

ANCONA - È stato sottoscritto oggi, presso la sede del comando regionale Marche della Guardia di Finanza, il protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza e la Confartigianato Imprese Marche, finalizzato a rafforzare la tutela dell’economia legale, dei distretti produttivi e delle imprese del. Anconatoday.it

