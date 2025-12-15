Guang Rong la nave incagliata se ne va | ecco le operazioni di rimozione l’ospite indesiderato lascia Marina di Massa

Sono iniziate le operazioni di rimozione della nave cargo Guang Rong, incagliatasi presso Marina di Massa lo scorso 28 gennaio. Dopo mesi di interventi, le procedure mirano a rimessa in galleggiamento e alla definitiva liberazione dell'area, segnando la conclusione di un intervento complesso per ripristinare la sicurezza e l'ecosistema locale.

Massa, 15 dicembre 2025 – Sono partite le procedure per la rimessa in galleggiamento della nave cargo Guang Rong, incagliatasi il 28 gennaio scorso dopo essere finita contro il pontile di Marina di Massa (Massa Carrara). Ancora poche ore, al massimo entro domani, le operazioni dovrebbero concludersi per consentire così la partenza della nave: sarà trainata fino a Livorno dove sarà 'rottamata'. Il pontile rimase pesantemente danneggiato e da allora è interdetto alla cittadinanza. Le procedure di rimozione. Dopo quasi un anno di attività di messa in sicurezza e lo svuotamento completo dell'imbarcazione, conclusosi recentemente, ora le procedure sono arrivate al termine. Lanazione.it

