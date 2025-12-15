Gualdi riporta la Cdr al successo Ora l’ottavo posto è più solido
CDR MUTINA 1 FABBRICO 0 CDR MUTINA: Malagoli, Gargano, Hajbi, Caselli A., Mazzoni, Ricaldone, Cuoghi, Gualdi (67’ Sakaj), Fantastico (70’ Teggi), Hoxha, Cremaschi. A disp. Schena, Ognibene, Bonacini, Canosa, Bartoli, Panzanato, Bellucci. All. Paganelli. FABBRICO: Rossi, Sabattini (80’ Nocerino), Botturi, Tamagnini, Malavolti, Budriesi, Genova (65’ Martina), Lari (65’ Koni), Minelli (80’ Andolina), Scappi, Montuoro (51’ Samuel). A disp. Salati, Gibertoni, Macchiavelli. All. Nazzani Arbitro: Ferri di Bologna Reti: 26’ Gualdi Note: ammoniti Ricaldone, Budriesi, Tamagnini, Gualdi, Samuel, Andolina, Cremaschi L’ottimo 2025 della Cdr Mutina si chiude con il ritorno al successo dopo 4 gare di astinenza. Ilrestodelcarlino.it
Gualdi riporta la Cdr al successo. Ora l’ottavo posto è più solido - CDR MUTINA 1 FABBRICO 0 CDR MUTINA: Malagoli, Gargano, Hajbi, Caselli A. ilrestodelcarlino.it
GUALDI CENTRA IL PODIO AL VALLI IMPERIESI Terza piazza sulla riviera ligure per il pilota di Rally Sport Evolution, al debutto tra le Rally3, in un weekend diviso su due fronti. RANICA (BG) – Due eventi e zero defezioni in un fine settimana che va in archivi - facebook.com facebook