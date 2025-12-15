Gualdi riporta la Cdr al successo Ora l’ottavo posto è più solido

Gualdi riporta la Cdr al successo. Ora l'ottavo posto è più solido

CDR MUTINA 1 FABBRICO 0 CDR MUTINA: Malagoli, Gargano, Hajbi, Caselli A., Mazzoni, Ricaldone, Cuoghi, Gualdi (67’ Sakaj), Fantastico (70’ Teggi), Hoxha, Cremaschi. A disp. Schena, Ognibene, Bonacini, Canosa, Bartoli, Panzanato, Bellucci. All. Paganelli. FABBRICO: Rossi, Sabattini (80’ Nocerino), Botturi, Tamagnini, Malavolti, Budriesi, Genova (65’ Martina), Lari (65’ Koni), Minelli (80’ Andolina), Scappi, Montuoro (51’ Samuel). A disp. Salati, Gibertoni, Macchiavelli. All. Nazzani Arbitro: Ferri di Bologna Reti: 26’ Gualdi Note: ammoniti Ricaldone, Budriesi, Tamagnini, Gualdi, Samuel, Andolina, Cremaschi L’ottimo 2025 della Cdr Mutina si chiude con il ritorno al successo dopo 4 gare di astinenza. Ilrestodelcarlino.it

