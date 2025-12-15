Guadalajara-Barcellona | formazioni statistiche e anticipazioni

Il 15 dicembre 2025, il Barcellona sarà in campo a Guadalajara per una sfida importante. In questo articolo, analizzeremo le formazioni, le statistiche e le anticipazioni sulla partita, offrendo ai lettori tutte le informazioni necessarie per seguire l'evento con attenzione.

2025-12-15 15:31:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Barcellona visiterà Guadalajara domani sera. Leggi la nostra anteprima approfondita qui. Anteprima di Guadalajara-Barcellona. Il Barcellona apre domani sera la difesa del titolo della Copa del Rey a Guadalajara con il tecnico Hansi Flick che sottolinea la necessità che i suoi giocatori mostrino il giusto atteggiamento contro il club di terza divisione. Il Barça è stato in ottima forma nelle ultime settimane, vincendo sette delle ultime otto partite in tutte le competizioni e stabilendo un vantaggio di quattro punti in testa alla Liga. Justcalcio.com

