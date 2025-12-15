gruppo piquadro laura grinzato nuova cco

Il Gruppo Piquadro annuncia la nomina di Laura Grinzato come nuova Chief Commercial Officer, con inizio previsto per gennaio 2026. La manager, che riporterà direttamente a Marco Palmieri, presidente e Ceo, apporterà la sua esperienza al team, segnando un nuovo passo strategico per l’azienda.

Gruppo Piquadro ha nominato Laura Grinzato come Chief Commercial Officer. La manager inizierà il nuovo incarico da gennaio 2026 e riporterà direttamente a Marco Palmieri, presidente e Ceo della società. Gruppo Piquadro riunisce tre marchi: Piquadro, The Bridge e Lancel. Grinzato, già Chief Omnichannel Officer dell’azienda, avrà la responsabilità di definire ed eseguire la strategia commerciale globale per tutti e tre i marchi e su tutti i canali. Guiderà le aree commerciale e retail, Crm e online. Lettera43.it

