Grillo Mind e Bracco | Dato digitale essenziale per ricerca e innovazione

L'importanza del dato digitale per la ricerca e l'innovazione è al centro delle dichiarazioni di Grillo di Mind e Bracco. In un contesto in cui i dati dei pazienti sono fondamentali, l'attenzione si concentra sulla tutela e sull'utilizzo etico di queste informazioni, promuovendo un progresso scientifico che metta al primo posto i bisogni e la volontà dei pazienti stessi.

(Adnkronos) – "Come Mind abbiamo l'impegno di portare avanti la ricerca tenendo conto innanzitutto del paziente, colui che mette a disposizione, in modo volontario o implicito, i propri dati. Questi dati contribuiscono in modo straordinario alla ricerca, all'innovazione, allo sviluppo di nuove terapie e farmaci, nell'ambito farmacologico e biotecnologico. E' tutto ciò di cui discutiamo . Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Webmagazine24.it Intelligent Imaging: beyond the future back to mind Grillo (Mind e Bracco): "Dato digitale essenziale per ricerca e innovazione" - 'In Federated Innovation @Mind lavoriamo a soluzioni efficaci per la salute dei pazienti' "Come Mind abbiamo l'impegno di portare avanti la ricerca tenendo conto innanzitutto del paziente, colui che m ... adnkronos.com

Futuro digitale, al Mind esperti a confronto sull'Health Data Revolution - Oggi a Milano l'evento organizzato da Federated Innovation @Mind con la partecipazione e il contributo di Bracco e Cdi ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Oggi a Milano: Health Data Revolution, dall'Europa al MIND - Il futuro digitale della Sanità Italiana Strumenti analitici sofisticati che trasformano la tecnologia in effettiva conoscenza, parla Fabrizio Grillo, Presidente Federated Innovation MIND #sanità #salut x.com

Anche quest anno abbiamo rispettato la tradizione della famiglia Grillo! - facebook.com facebook