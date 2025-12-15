Grifone tra sogno e dura realtà | Genoa su Icardi

Un'inaspettata indiscrezione di calciomercato mette il Genoa sulle tracce di Mauro Icardi, alimentando i rumors di un possibile colpo di mercato. Nel frattempo, i rossoblù affrontano una sfida importante contro l’Inter, con Daniele De Rossi che subisce la sua prima sconfitta in campionato da allenatore del Genoa.

Un’incredibile indiscrezione di calciomercato colloca i liguri sulle tracce dell’attaccante argentino Contro l’ Inter, Daniele  De Rossi  ha subito la sua prima sconfitta in campionato da allenatore del  Genoa. Rispetto alla debacle in Coppa Italia contro l’Atalanta, i rossoblu hanno mostrato un piglio ben diverso, lottando fino alla fine dopo aver segnato l’1-2. Grifone tra sogno e realtà: “Genoa su Icardi” (Ansa Foto) – calciomercato.it Anche per questo, l’ex allenatore della  Roma  ha voluto sottolineare gli aspetti meno negativi della sfida contro  Chivu, in attesa che il  calciomercato  di gennaio possa regalargli qualche soddisfazione, un po’ in ogni settore del campo. Calciomercato.it