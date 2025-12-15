Greselin galvanizza il Prato | doppietta e festa

Greselin si distingue nella partita tra Prato e Sporting Club Trestina, segnando una doppietta decisiva che ha portato il Prato alla vittoria per 2-1. Una sfida emozionante e ricca di colpi di scena, che ha visto i padroni di casa conquistare tre punti fondamentali grazie alle prodezze dell’attaccante.

Prato 2 Sporting Club Trestina 1 Prato (4-3-1-2): Furghieri; Berizzi, Risaliti, Polvani, D'Orsi; Cela (dall'80' Zanon), Greselin (dall'85' Boccardi), Cesari (dal 78' Limberti); Rinaldini (da 67' Andreoli); Verde (dal 57' Rossetti), Gioè. All. Venturi. Trestina (3-4-3): Bonifacio; Ubaldi (dal 74' Granturchelli), De Meio, Sensi; D'Angelo (dal 46' Cuccarini), Tolomello (dal 65' Confessore), Ferrarese, Giuliani; Proietti Zolla, Priore, Mercuri (dall'85' Bussotti). All. Calori. Arbitro: Bruschi di Ferrara, coadiuvato dagli assistenti Mirabella di Acireale e Casula di Carbonia. Marcatori: Greselin al 22' e al 60', Giuliani al 90'.

