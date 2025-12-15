Green e digitali | servizi al centro per le città del futuro

L'evento organizzato da QN Quotidiano Nazionale, in collaborazione con Plures e cofinanziato dall'Unione Europea, si concentra su come servizi digitali e sostenibili possano trasformare le città del futuro. Il focus è su energia, acqua e ambiente, con l’obiettivo di promuovere città più moderne, resilienti e rispettose dell’ambiente, attraverso soluzioni innovative e integrative.

ENERGIA, ACQUA e ambiente per città digitali e sostenibili. Questo il tema dell'evento di QN Quotidiano Nazionale organizzato in collaborazione con Plures e cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del progetto Cohesion Challenge, che si terrà mercoledì 17 dicembre (dalle ore 10), al Teatro Nazionale di Firenze. "Raccontare i servizi essenziali significa raccontare la vita quotidiana delle persone e il futuro dell'Europa – spiega Agnese Pini, direttrice di Qn Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! –. La coesione non è un principio astratto, ma un valore concreto: è la capacità di un territorio di crescere insieme, di ridurre le distanze, di creare opportunità per tutti".

