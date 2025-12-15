Gravissimo incidente stradale schianto choc e auto in fiamme | statale chiusa

Un grave incidente stradale si è verificato questa sera, coinvolgendo un veicolo che si è schiantato e ha preso fuoco, creando una scena impressionante. La statale è stata chiusa al traffico, mentre soccorritori e testimoni si sono mobilitati per gestire la situazione e prestare assistenza.

Un grave incidente stradale ha scosso la serata, richiamando l’attenzione di automobilisti e residenti che hanno assistito a una scena drammatica e concitata. In pochi istanti, quello che sembrava un normale tratto di traffico si è trasformato in uno scenario di emergenza, con mezzi bloccati e persone in difficoltà all’interno delle vetture coinvolte. >> Choc nel cinema, la coppia trovata morta: il sospetto atroce. Milioni di fan in lacrime Le prime testimonianze parlano di un impatto violentissimo, seguito da momenti di grande paura. Alcuni passanti si sono fermati immediatamente, mentre altri automobilisti hanno lanciato l’allarme. Caffeinamagazine.it Il sorpasso e lo schianto, il video dell’incidente tra una Ferrari e un camper in Sardegna Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail alla barriera di Gallarate: gravissimo un 42enne - Un 42enne si è schiantato con l’auto contro un guardrail lungo l’autostrada A8 nella serata del 13 dicembre. fanpage.it

Gravissimo schianto. Muore Danilo Ciarrocchi, 28enne di Castel di Lama - L’incidente è avvenuto a metà giornata lungo la Piceno Aprutina, nei pressi del distributore Tamoil. lanuovariviera.it

Gravissimo incidente stradale, nel pomeriggio di oggi a Paganica in via Onna. Secondo una prima ricostruzione nel frontale sono rimasti coinvolti un furgone e una Citroën. Nell’impatto ha perso la vita una donna. Sul posto, Polizia Municipale, vigili del fuoco - facebook.com facebook