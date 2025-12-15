© Reggiotoday.it - Gravissimo atto criminale contro la città: furto notturno all’impianto Campo Pozzi di Gallico marina

Stanotte, intorno alle ore 2.00, ignoti si sono introdotti all’interno dell’impianto Campo Pozzi di Gallico Marina, mettendo a segno un grave furto. I malviventi hanno sottratto e saccheggiato tutta l’apparecchiatura necessaria al funzionamento dell’impianto, causando il blocco immediato del. Reggiotoday.it

Piantedosi: Grave attentato contro Ranucci, attacco alla libertà di stampa

"Contro il bar gesto violento e gravissimo" - "Un gesto gravissimo compiuto da chi rifiuta il confronto democratico e sceglie invece la via della violenza, caratterizzato dall’uso sistematico della forza intimidatoria come strumento di ... lanazione.it

Piantedosi: Grave attentato contro Ranucci, attacco alla libertà di stampa - “Ho immediatamente accolto l’invito a riferire sul gravissimo attentato posto in essere nei confronti del giornalista Sigfrido Ranucci lo scorso 16 ottobre. ilgiornale.it

Quello che è accaduto a Sydney è un atto di violenza gravissimo. Colpire civili durante una celebrazione religiosa significa colpire i valori fondamentali delle nostre democrazie. Si tratta dell’ennesima prova di un odio antisemita che torna a manifestarsi in mo - facebook.com facebook

Quello che è accaduto a Sydney è un atto di violenza gravissimo. Colpire civili durante una celebrazione religiosa significa colpire i valori fondamentali delle nostre democrazie. Si tratta dell’ennesima prova di un odio antisemita che torna a manifestarsi in mo x.com