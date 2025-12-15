Grave lutto per Raffaella Fico l’annuncio é straziante | morto il bimbo che aspettava

Raffaella Fico è sconvolta da un grave lutto: il bambino che aspettava è deceduto. La notizia, condivisa da Armando Izzo su Instagram, ha suscitato grande commozione tra fan e sostenitori, lasciando tutti senza parole di fronte a questa drammatica perdita.

– È stato Armando Izzo a rompere il silenzio con un messaggio condiviso su Instagram, poche righe cariche di dolore che hanno immediatamente colpito tifosi e pubblico. Il calciatore ha annunciato una perdita gravissima che riguarda lui e la sua compagna, Raffaella Fico, showgirl napoletana. La coppia stava aspettando un bambino: la gravidanza era arrivata al quinto mese e per Raffaella sarebbe stata la seconda maternità. Una notizia che ha lasciato tutti senza parole e che ha trasformato un momento di attesa e felicità in un lutto improvviso. Tvzap.it

