grave lutto per raffaella fico e il compagno armando izzo

Raffaella Fico e il suo compagno Armando Izzo annunciano con dolore di aver subito una grave perdita. La notizia, condivisa pubblicamente, sottolinea il momento difficile che stanno attraversando, invitando a rispettare il loro dolore e la privacy in questo momento di lutto.

«Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita ». Con queste parole in una breve storia su Instagram, il 33enne difensore del Monza Armando Izzo ha comunicato un tragico lutto: a poche settimane dall’annuncio ufficiale della sua gravidanza la showgirl 37enne, incinta di cinque mesi, ha perso il bambino che portava in grembo. «Ci ha lasciato troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori», prosegue il calciatore sui social. «In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata. Lettera43.it

