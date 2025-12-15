Grandi eventi ricorrenze e anniversari del 2026

Il 2026 si presenta come un anno ricco di eventi di rilievo, tra celebrazioni storiche, ricorrenze istituzionali e grandi manifestazioni dedicate a musica, moda e design. Numerosi appuntamenti di grande richiamo contribuiranno a rendere questo anno memorabile, offrendo opportunità di partecipazione e riflessione su temi culturali e sociali di importanza internazionale.

© Dilei.it - Grandi eventi, ricorrenze e anniversari del 2026 Dalle celebrazioni storiche e istituzionali ai grandi eventi dedicati a musica, moda e design. Il 2026 si preannuncia ricco di appuntamenti di grande richiamo e sono molte le date che meritano di essere segnalate in agenda. Non sapete da dove iniziare? Questi sono i maggiori eventi, ricorrenze e anniversari da seguire nell’anno che verrà. Musica. Come non iniziare dall’evento musicale più chiacchierato d’Italia? Il Festival di Sanremo, giunto alla sua 76esima edizione, torna come di consueto su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio 2026. L’appuntamento con il secondo consecutivo curato da Carlo Conti è, naturalmente, al Teatro Ariston: conosciamo già i nomi dei Big e i titoli delle loro canzoni, non ci resta che attendere per scoprirle. Dilei.it N. Korea holds large-scale fireworks display to mark Day of the Sun; no military parade I GRANDI ANNIVERSARI - Prosegue – negli spazi della monumentale VILLA CAMPOLIETO di Ercolano (NA), epicentro del Miglio d’Oro campano – la seconda edizione della rassegna culturale I GRANDI ANNIVERSARI, promossa dalla ... politicamentecorretto.com

Ercolano, si conclude la rassegna "I grandi anniversari" con l'omaggio al regista Francesco Rosi - La seconda edizione della rassegna culturale "I grandi anniversari", ... ilmattino.it

Perry Bianchini. . Ristorante Vecchio Mulino Bienno è qui la festa. E’abitudine riunirsi in questo accogliente ristorante per i grandi eventi, le grandi ricorrenze e le grandi feste. Auguri - facebook.com facebook