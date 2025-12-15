Grande Fratello sondaggi del 15 dicembre | il nome dell’ultimo finalista

I sondaggi del 15 dicembre rivelano il nome dell’ultimo finalista del Grande Fratello 2025, mentre il reality si avvicina alla conclusione. La fase finale si sta rivelando particolarmente intensa, con protagonisti e spettatori che seguono con attenzione ogni sviluppo dell’edizione condotta da Simona Ventura.

Il  Grande Fratello 2025  si avvicina al suo epilogo e lo fa attraversando una delle fasi più complesse dell’intera edizione guidata da Simona Ventura. La puntata di questa sera, 15 dicembre, è una  vera  semifinale aggiuntiva, chiamata a stabilire chi conquisterà l’ultimo posto disponibile per la finalissima che si prende più tempo per essere trasmessa, probabilmente con l’intento di fuggire dalla fiction divora-ascolti  Sandokan. Un televoto decisivo, aperto da giorni, che sta dividendo il pubblico e alimentando il dibattito in Rete. Grande Fratello, i concorrenti verso la finale. A giocarsi l’accesso all’atto conclusivo del reality sono  Omer Elomari  e  Domenico D’Alterio, due protagonisti assoluti di questa stagione. Dilei.it

